Пилот самодельного воздушного судна погиб в Тверской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Тверской области устанавливают причины крушения самодельного воздушного судна, в результате которого погиб человек,

"1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово Тверской области в результате крушения самодельного воздушного судна погиб управлявший им мужчина", - сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводят процессуальную проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.