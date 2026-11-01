Электроснабжение в Нижегородской области восстановлено после атаки БПЛА

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение во входящем в состав Нижнего Новгорода Кстовском районе, нарушенное ранее из-за массированной атаки БПЛА в воскресенье, сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

"Энергоснабжение в Кстовском районе полностью восстановлено. На финишную прямую вышла работа по доведению параметров горячего водоснабжения и отопления части многоквартирных домов Кстова до норматива", - написал он в своем канале в Мах.

Шалабаев отметил, что восстановительные мероприятия планируется завершить до конца воскресенья.

"Новую рабочую неделю город Кстово должен начать в штатном режиме", - подчеркнул он.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе в воскресенье отражается массированная атака БПЛА, уничтожено более сотни дронов. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Из-за обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждено промпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры.

Власти Нижегородской области ввели ряд ограничений для обеспечения наличия топлива на автозаправочных станциях.