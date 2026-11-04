Пять человек ранены в ходе атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей получили ранения при ударах со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на пассажирский микроавтобус пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

С осколочными ранениями он доставлен в больницу.

В селе Нижнее Берёзово-Второе из-за детонации беспилотника пострадала женщина. Бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте, с акубаротравмой пациентка продолжит лечение амбулаторно.

Также в округе в селе Архангельское вследствие атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после оказания необходимой помощи будет транспортирован в Белгородскую областную клиническую больницу.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа вследствие атаки FPV-дрона пострадали две женщины. С осколочными ранениями обе доставлены в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациентки будут транспортированы в больницы города Белгорода.

В селе Косилово два БПЛА атаковали коммерческий объект - повреждены кровля, фасад, остекление, входная группа и стены. В селе Глотово из-за детонации дрона произошло возгорание газовой трубы, проинформировал оперштаб.