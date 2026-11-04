В МИД РФ назвали политизированным решение Канады отказать хоккеистам в визах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированным решение канадского премьер-министра Майка Карни отказать в визах российским хоккеистам.

"Своим политизированным решением канадское правительство наносит непосредственный ущерб не только проводимому в его стране Чемпионату мира, но и всему мировому хоккею", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула: "Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии. Её пункт 5 гласит, что спортивные федерации должны придерживаться принципов политического нейтралитета и быть свободными от любого "внешнего воздействия", в том числе и со стороны национальных правительств".

"Таким образом, правительство Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея, согласно пункту 87 которого страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира", - отметила Захарова.

Российский дипломат напомнила, что в 1972 году, "в разгар "холодной войны", когда состоялась знаменитая Суперсерия между сборными СССР и Канады, занимавший тогда пост премьер-министра Пьер Трюдо, поставивший во главу угла "защиту независимости и культурную идентичность Канады в отношениях с США", был деятельным сторонником проведения серии игр со сборной СССР, полагая, что это будет содействовать разрядке и диверсификации внешнеполитических связей его страны".

"И даже его сын Джастин Трюдо, в целом не отличавшийся особым расположением по отношению к России, также будучи премьер-министром, в официальном заявлении по случаю 50-летия Суперсерии 1972 года, выпущенном 28 сентября 2022 года, признал, что мало событий в канадской истории оказали такое мощное влияние на формирование канадского национального самосознания, как матч со сборной СССР в 1972 году, финальную игру которого в прямом эфире смотрело три четверти населения Канады", - продолжила она.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула: "Напомним, кого пытается не допустить на турнир Карни: сборную, за всю свою историю завоевавшую больше всех медалей на молодёжных чемпионатах мира - 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Пойдут ли такие действия на пользу зрелищности чемпионата и его привлекательности для зрителей - вопрос не риторический".

Она обратила внимание на то, что "в культовой для любого канадца Национальной хоккейной лиге в настоящий момент выступает более 50 российских хоккеистов" и отметила, что "россияне играют практически за все канадские клубы НХЛ".

Ранее премьер-министр Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди юниоров. Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.