Куранты на Спасской башне Кремля остановлены на профилактику

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановились для технического обслуживания в полночь на 6 ноября, профилактические работы продлятся 10 дней.

В связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма в 00:00 часов 6 ноября 2026 года будут остановлены куранты Спасской башни, работа курантов будет возобновлена 16 ноября, сообщила ранее Федеральная служба охраны.

В пресс-службе ФСО "Интерфаксу" рассказали, что во время профилактики куранты продолжат отбивать четверти, часы и т. д. , но "это будет не колокольный звон, а электромеханическое звучание".

"Работы будут носить комплексный характер и затронут всю конструкцию часов", - отметили в ФСО. При этом там подчеркнули: "механизм курантов в целом находится в очень хорошем состоянии, однако профилактика ему необходима".

В последний раз куранты на Спасской башне останавливали 9 октября 2020 года почти на месяц в связи с заменой колоколов на звоннице Московского Кремля. 4 ноября 2020 года в День народного единства обновленный бой курантов в исполнении 23 колоколов (звонницу дооснастили 12 новыми колоколами) был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Куранты продолжили исполнять гимн России и "Славься", но уже в полнооктавном звучании, при этом гимн России стал проигрываться вместо 20 секунд полторы минуты.

Еще пятью годами ранее - в 2015 году - куранты прошли масштабное обновление. В ФСО рассказали тогда "Интерфаксу" о том, что скрытые за монтажными конструкциями циферблаты курантов были сняты и направлены на реставрацию. Необходимость таких работ была вызвана тем, что циферблаты сильно подвержены атмосферному воздействию. Для того чтобы замедлить коррозию, цифры и стрелки в процессе реставрации покрыли специальным слоем консерванта, который нейтрализует воздействие осадков и автомобильных выхлопов, сообщили специалисты.

Состав, который нанесли под сусальное золото на циферблатах, был разработан отечественными химиками. При этом, по словам представителя ФСО, специалисты дали гарантию, что сусальное золото на часах, благодаря новым технологиям, продержится 25 лет. Стальные пластины, из которых набран циферблат, были полностью очищены от окалины и ржавчины.

Сам механизм курантов в 2020 году также ненадолго останавливали на плановые профилактические работы.

Кремлевские куранты занимают седьмой, восьмой и девятый ярусы Спасской башни. Весь их механизм, без циферблата и звонницы, весит 25 тонн. Диаметр циферблата равен 6 м 12 см, высота цифр - 72 см. Длина часовой стрелки курантов составляет 2 м 97 см, минутной - 3 м 28 см.

Часовой механизм курантов находится на один ярус ниже циферблата.

Здесь, на восьмом ярусе, есть специальное помещение, откуда к механизму поднимается вертикальный вал диаметром 5 см, заканчивающийся специальной шестерней. Она и приводит в движение стрелки на всех четырех циферблатах Спасской башни.