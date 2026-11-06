В Москве открывается масштабная выставка к 80-летию патриарха Кирилла

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Открытие выставки "Жизнь в служении", приуроченной к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоится в пятницу в Галерее Российского фонда мира на Тверском бульваре в Москве.

Экспозиция представляет собой документальную фотолетопись, рассказывающую обо всех основных этапах жизни нынешнего предстоятеля Русской православной церкви, а также о его трудах и заботах.

В десяти разделах выставки представлены, в частности, периоды служения патриарха на посту ректора Ленинградских духовных школ, на Смоленской кафедре и в Калининграде, во главе Отдела внешних церковных связей. Основная часть экспозиции посвящена первосвятительскому служению юбиляра.

Впервые выставка "Жизнь в служении" была представлена в июле 2026 года в Екатеринбурге. В настоящее время более 40 епархий на основе материалов, предоставляемых пресс-службой патриарха, провели или готовят проведение выставок, посвященных его 80-летию. Выставки в регионах дополняются фотографиями епархиальных пресс-служб, которые были сняты во время многочисленных первосвятительских визитов.

Экспозиция выставки "Жизнь в служении", которая пройдет в Москве, подготовлена при поддержке Фонда развития искусства и фотографии имени Петра Барышникова, Российского фонда мира и продюсерского центра "ПроЛаб".