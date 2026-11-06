Росфинмониторинг заморозил свыше 1 млрд рублей на счетах, связанных с терроризмом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что на сегодняшний день на счетах людей, имеющих отношение к терроризму, заморожены свыше 1 млрд рублей.

"Мы научились очень быстро замораживать активы террористов. В течение 24 часов. На сегодняшний день заморожено чуть больше миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму",- сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, выросло количество выявляемых случаев финансирования терроризма.

Чиханчин также сообщил, что в настоящий момент выявляется больше случаев финансирования терроризма, связанных с Украиной.

"Сегодня это, к сожалению, наши соседи - Украина, они уходят в цифровизацию, это интернет, это криптовалюта" ,- сказал директор Росфинмониторинга.