Доля экспортной выручки в нацвалютах, возвращаемой в РФ, приближается к 90%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доля номинированной в национальных валютах экспортной выручки, которую экспортеры репатриируют в РФ, продолжает расти и уже приближается к 90%.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года. Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу этих операций, а также право назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал о том, как реализуются эти полномочия.

"Безусловно, для нас очень важно было и решение другой задачи, которую поставили, - это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортеров, возвращение валютной выручки. Сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться в результате реализации продукции, они возвращаются в Россию, и 87% - это деньги уже расчеты идут в национальных валютах", - сказал Чиханчин.

В 2024 году этот показатель он оценивал примерно в 70%.

Комментируя деятельность компаний-экспортеров, Чиханчин добавил, что финразведка выявила "факты обхода специальных мер, когда работа ведётся в рамках группы компаний, и не всегда аффилированность видна". Механизм контроля, запущенный Росфинмониторингом, позволил вернуть государству порядка 46 млрд руб., сообщил он.