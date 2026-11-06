Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5,7 км

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 5,7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрыв выбросил пепел на высоту до 5,7 км над уровнем моря, а облако пепла переместилось примерно на 46 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пепловый шлейф распространился в сторону Берингова моря. На его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. Если ветер изменится, то там могут пройти небольшие пеплопады.

На Шивелуче продолжается эксплозивно-экструзивное извержение вулкана, сопровождающееся мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы.

Для этого вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

По мнению ученых, в любой момент на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.