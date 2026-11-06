В Екатеринбурге снегопад сопровождался грозой

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Екатеринбург утром в пятницу 6 ноября накрыло снегопадом, также наблюдалась гроза, сообщил Уралгидромет.

"Зима пришла в Екатеринбург с порывистым ветром, снегопадом и грозой, которую метеостанция Екатеринбург отметила в 10 часов местного времени", - говорится в сообщении.

Через город город проходит холодный участок активного атмосферного фронта.

"Центр циклона сейчас в районе Красноуфимска и будет подниматься вдоль гор на север области. В западной половине области почти повсеместно ляжет снег, подморозит, образуется гололедица", - прогнозируют синоптики.

Поднимаясь на север региона, циклон также будет распространять метели. Но уже 7 ноября его влияние ослабеет из-за удаления к северным землям.