Для аэропорта Астрахани отменили ограничения

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Для аэропорта Астрахани отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности. Они действовали почти шесть часов.

Аэропорт из-за них задерживает вылет и прилет семи рейсов, в том числе международных, судя по его онлайн-табло.

На вылет задержаны четыре рейса: три - в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" и один - в Баку авиакомпании AZAL.

На прилет задерживаются также два рейса из Москвы и один из Баку.

Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.