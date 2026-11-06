Для аэропорта Астрахани отменили ограничения
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Для аэропорта Астрахани отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.
Ограничения вводили из соображений безопасности. Они действовали почти шесть часов.
Аэропорт из-за них задерживает вылет и прилет семи рейсов, в том числе международных, судя по его онлайн-табло.
На вылет задержаны четыре рейса: три - в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" и один - в Баку авиакомпании AZAL.
На прилет задерживаются также два рейса из Москвы и один из Баку.
Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.