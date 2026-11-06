Мужчина получил 19 лет за подготовку покушения на сотрудника администрации Харьковской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии россиянина Олега Зибарева, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил покушение на сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Решением суда Зибареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а остальной части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - заявили в ЦОС.

Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, Зибарев был завербован сотрудниками СБУ.

В Белгородской области мужчина установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области, данные о которых он передавал СБУ. Также он "планировал осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников указанной организации", но был задержан до исполнения покушения, добавили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследовано дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п.п. а, в ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) УК РФ.

В ФСБ также сообщили, что Московский областной суд приговорил россиянина Дмитрия Парамонова к 15 годам колонии и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

"Установлено, что россиянин с использованием криптовалютных инструментов перевел более 420 тыс. рублей гражданину Украины, осуществляющему сбор денежных средств на приобретение электронных устройств и иного имущества для подразделений вооруженных сил Украины, задействованных в боевых действиях против Российской Федерации", - сказали в ЦОС.

Уголовное дело в отношении Парамонова было возбуждено и расследовано следственной службой УФСБ по Москве и Московской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России.