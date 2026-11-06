Квота на экспорт удобрений из России в декабре-июне сократится до 18,8 млн т

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство в очередной раз продлило квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года включительно, сообщила пресс-служба кабинета министров в пятницу.

Общий объем экспортной квоты составит около 18,8 млн т, в том числе для азотных удобрений - более 11,3 млн т (включая аммиачную селитру - более 2,3 млн т), для сложных удобрений - более 7,5 млн т.

Действующий с 1 июня по 30 ноября 2026 года объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 млн т (для азотных удобрений - около 12,3 млн тонн, для сложных - около 7,6 млн тонн).

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались.