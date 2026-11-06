"АвтоВАЗ" обновил двигатель Lada Vesta

Отдельные версии автомобиля также получили ряд других новых опций, сообщила пресс-служба компании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Все версии Lada Vesta теперь комплектуются двигателем нового поколения объемом 1,8 л, отдельные версии автомобиля также получили ряд других новых опций, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Новый мотор имеет мощность 132 л. с., крутящий момент увеличился до 175 Нм. За счет этого максимальная скорость обновленной Vesta выросла до 192 км/ч, разгон до 100 км/ч сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива снизился до 7,4 л на 100 км.

Помимо нового двигателя отдельные версии Vesta теперь оснащаются дополнительными системами комфорта и безопасности. Так, в версиях "Кросс" автомобили получили систему выбора режимов движения, которая изменяет настройки двигателя, а также противобуксовочную и противозаносную системы для режимов "Грунт", "Песок", "Снег" и "Спорт". Кроме того, в комплектациях "Техно", автомобили получили систему электронного контроля давления в шинах, а также атмосферную подсветку панели приборов и обивок дверей мягкого лунного цвета.

Обновлённые Lada Vesta уже отгружаются официальным дилерам "АвтоВАЗа", отмечают в компании.

По данным "Автостата", продажи модели в январе-октябре 2026 г. упали на 28,2%, до 49,8 тыс. шт. Её рыночная доля в том же периоде сократилась на 2 п.п., до 4,5%. Машина входит в пятерку наиболее продаваемых на российском авторынке. Вместе с тем, падение ее реализации стало самым существенным среди всех участников топ-10.

На втором месте по снижению - Lada Granta. С начала года её продали в количестве 104,9 тыс. единиц (-13,5% г/г). Тем не менее, автомобиль продолжает оставаться рыночным бестселлером.