Самарский облсуд рассмотрит апелляции по делу бывшего главы ГУ МЧС региона Бойко

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Самарский областной суд 6 ноября в 13:39 начнет рассматривать апелляции на приговор бывшему главе ГУ МЧС по региону Олегу Бойко и еще семи фигурантам дела о многомиллионных взятках, сказано в карточке дела на сайте суда.

Ленинский районный суд Самары 13 мая приговорил Бойко к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 293 млн рублей, он также был лишен специального звания "генерал-майор внутренней службы". Его признали виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Его подельники - экс-начальник 3 пожарно-спасательного отряда МЧС Дмитрий Зинин, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС региона Алексей Мамыкин, экс-сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой, экс-глава УФМС Игорь Дахно и бывший заместитель главы департамента образования Самарской области Антон Палушкин - осуждены по той же статье и приговорены к 8 годам строгого режима каждый.

Елена Тютюник и Наталья Фроловская были осуждены за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Тютюник назначено 5 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 90 млн рублей. Фроловская приговорена к 4 годам общего режима и штрафу в сумме 73 млн рублей.

По версии следствия, Бойко вступил в заговор с бизнесменом Яном Гущиным, согласно которому последний должен был ежегодно перечислять 15% от выручки со всех заключённых контрактов экс-главе самарского ГУ МЧС. Таким образом, бывший начальник самарского главка МЧС ежемесячно получал от него не менее 1 млн рублей. Общая сумма взяток составила более 73 млн рублей.

Кроме того, Гущин давал взятки и другим обвиняемым. Так, общая сумма полученная Зининым, составила 1,15 млн рублей, Мамыкин получил 2,287 млн рублей, Дахно - 1,9 млн рублей, Луговой - 1,99 млн рублей и Палушкин - более 21 млн рублей.

Тютюник и Фроловская действовали совместно с Гущиным и участвовали в даче взяток самарским чиновникам.