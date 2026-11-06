Поиск

В уральском поселке ветер сорвал кровлю школы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области сильным ветром сорвало крышу школы в поселке Пышма, сообщил глава поселка Станислав Фоминых.

"Сегодня из-за сильного ветра пострадала кровля Пышминской школы, снесло примерно 1 тыс. кв. м крыши. Главное, никто не пострадал", - написал он в мессенджере.

Школа работает в обычном режиме, по расписанию. У здания дежурят сотрудники ГИБДД .

"После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно сделать", - добавил Фоминых.

Областная прокуратура сообщила, что по факту случившегося начата проверка. По информации надзорного ведомства, школа была построена в 1974 году, расположена на улице Куйбышева.

В Свердловской области утром в пятницу плохая погода - снегопад, порывистый ветер, наблюдалась гроза.

Свердловская область Пышма Станислав Фоминых
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин разрешил продажу востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях

 Кабмин разрешил продажу востребованных лекарств в сельских почтовых отделениях

"АвтоВАЗ" обновил двигатель Lada Vesta

Мужчина получил 19 лет за подготовку покушения на сотрудника администрации Харьковской области

РЖД предупредили о возможных задержках поездов в Воронежской области из-за учений

 РЖД предупредили о возможных задержках поездов в Воронежской области из-за учений

На территории предприятия на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Оператор "Турецкого потока" подал иск в суд РФ к голландской Gаsuniе и "Нафтогазу Украины"

Более 21 тыс. жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии

 Более 21 тыс. жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии

Росфинмониторинг выявил коррупционные активы на сумму около 220 млрд рублей

 Росфинмониторинг выявил коррупционные активы на сумму около 220 млрд рублей

Львова-Белова сообщила, что еще 9 детей вернутся на Украину при помощи Мелании Трамп

Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп

 Лантратова сообщила о завершении официального мероприятия с Меланией Трамп
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12802 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4075 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов