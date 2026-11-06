В уральском поселке ветер сорвал кровлю школы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области сильным ветром сорвало крышу школы в поселке Пышма, сообщил глава поселка Станислав Фоминых.

"Сегодня из-за сильного ветра пострадала кровля Пышминской школы, снесло примерно 1 тыс. кв. м крыши. Главное, никто не пострадал", - написал он в мессенджере.

Школа работает в обычном режиме, по расписанию. У здания дежурят сотрудники ГИБДД .

"После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно сделать", - добавил Фоминых.

Областная прокуратура сообщила, что по факту случившегося начата проверка. По информации надзорного ведомства, школа была построена в 1974 году, расположена на улице Куйбышева.

В Свердловской области утром в пятницу плохая погода - снегопад, порывистый ветер, наблюдалась гроза.