В Шебекинском округе в результате удара FPV-дрона по мотоциклу ранен мужчина

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области FPV-дрон ударил по мотоциклу в селе Ржевка Шебекинского округа, есть пострадавший, сообщил региональный оперштаб.

"Мужчине с минно-взрывной травмой оказана помощь в областной клинической больнице", - говорится в сообщении. Лечиться он будет амбулаторно.

В самом Шебекине дрон атаковал грузовик, машину посекло. При взрыве еще одного FPV-дрона загорелась хозпостройка, ее потушили.

В селе Нечаевка Белгородского округа FPV-дрон атаковал складское помещение и повредил крышу. При взрыве еще одного дрона была разбита кровля частного дома. В поселке Октябрьский при взрыве дрона выбило окна двух частных домов и были повреждены ворота гаража. В поселке Малиновка FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены остекление, фасад и кровля.

В Грайвороне удар FPV-дрона нанес повреждения объекту инфраструктуры. В селе Дунайка Грайворонского округа в результате взрыва дрона сгорел частный дом. В селе Глотове FPV-дроны нанесли удары по двум частным домам и нанесли повреждения.



В Красной Яруге дрон пробил крышу и разбил окна в частном доме.

Поздним утром оперштаб сообщал, что в Шебекинском округе мужчина получил арнения лица в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Ржевке.