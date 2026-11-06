В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В селе Солохи Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона у мужчины случилась травматическая ампутация руки, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшего доставят в областной центр.

В Грайвороне беспилотник ударил по административному зданию, там разбиты окна. В результате атаки второго FPV-дрона посекло кровлю социального объекта. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона разбиты окна, фасад и входная группа коммерческого объекта.



В Шебекине от взрывов дронов повреждены остекление многоквартирного дома и три автомобиля.



В Валуйском округе в селе Посохово FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу.



В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа вследствие удара дрона получил повреждения частный дом.