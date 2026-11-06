Несколько десятков домов остаются без отопления в Ростовской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Более 44 домов в Ростовской области остаются без тепла, отопление планируют запустить в кратчайшие сроки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По данным МинЖКХ Ростовской области по состоянию на 6 ноября без отопления остаются: Ростов-на-Дону – семь многоквартирных домов. (...) Таганрог. Без отопления остаются 37 домов, из них 30, которые подключены к новой модульной котельной на ул. Циолковского. Запуск котельной планируется 8 ноября", - написал Слюсарь в своем канале в Max в пятницу.

Он добавил, что устранить дефекты на сетях в Ростове-на-Дону планируют к 10 ноября.

Кроме того, проблемы с отоплением наблюдаются и в Азовском районе области.

"Азовский район, село Кулешовка, Молодежная, 1. Отсутствует управляющая компания. Администрация Азовского района определяет способ управления", - уточнил глава региона.

Слюсарь отметил, что за пуск отопления отвечают главы муниципалитетов. По вопросам подачи тепла в регионе запущен чат-бот.