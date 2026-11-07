Более 50 БПЛА ликвидировано над Ростовской областью за ночь

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Ростовской области за ночь уничтожено более 50 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 БПЛА в 6 районах области: Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

В Тарасовском районе региона в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление дома, добавил губернатор.

По информации Слюсаря, пострадавших нет.