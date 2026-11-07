ВС РФ нанесли ночью удар по объектам ВПК, энергетики и транспорта в Киеве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в городе Киеве и Киевской области, обеспечивающие ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.