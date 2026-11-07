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Мужчина погиб при ударе дрона в Белгородской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотника на частный дом в городе Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона в субботу.

"В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте", - говорится в сообщении в канале оперштаба в мессенджере Max.

Ударам дронами также подверглись село Пристень Валуйского округа и село Знаменка, повреждения получили автомобиль и забор, заявили в штабе.

Белгородская область
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Мужчина погиб при ударе дрона в Белгородской области

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