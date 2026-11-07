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Запущенная с "Плесецка" ракета-носитель вышла на целевую орбиту

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз - 2.1б" с космодрома "Плесецк", Минобороны России сообщило о выведении космического аппарата на целевую орбиту.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Плесецк Союз Минобороны
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