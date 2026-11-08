Проезд для автобусов и грузовиков запрещен на трех участках трассы в Красноярском крае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта ввели из-за на трех участках автодороги в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"На трех участках автодороги регионального значения Канск - Абан - Богучаны, Абан-Почет, Абан-Быстровка в превентивных целях (...) установлено временное ограничение движения для автотранспорта категории D и C", - говорится в сообщению.

Ограничения ввели из-за гололеда и снегопада.