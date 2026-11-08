Почти 270 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 267 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 7 ноября до 09:00 8 ноября сбито 267 вражеских беспилотников различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в деревне Луневка Обоянского района незначительно повреждены два дома, газовая труба. По данным Хинштейна, восстановительные работы начнутся в самое ближайшее время.

Погибших и пострадавших нет, добавил губернатор.