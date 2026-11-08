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Сроки восстановления электроснабжения ЗАЭС станут известны после обследования

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Место и характер повреждения линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, а также сроки восстановления электроснабжения станут известны после проведения обследования, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Информацию о месте и характере повреждения, возможности проведения ремонтных работ и сроках восстановления сможем сообщить после обследования", - сказала она.

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Ранее в воскресенье представители ЗАЭС сообщили, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена действием защиты вследствие повреждения. Станция запитана от резервных дизельных генераторов.

Яшина добавила, что сотрудников МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, уведомили об отключении внешнего электроснабжения станции.

По ее словам, ЗАЭС обеспечена топливом для работы резервных дизельных генераторов, но их систематическое пополнение долгое время не осуществлялось из-за атак ВСУ.

"Дизельное топливо на станции имеется, оно используется для работы резервных дизель-генераторов, обеспечивающих питание систем безопасности. При этом из-за атак ВСУ систематическое пополнение запасов топлива длительное время не осуществлялось", - сказала Яшина.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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