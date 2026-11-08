Мужчина погиб при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина погиб после атаки украинского дрона в Поныровском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в воскресенье.

"Вражеский беспилотник атаковал работающий трактор в селе Первомайском. К огромной скорби, на месте погиб 40-летний мужчина", - написал он в своем канале в Мах.

Хинштейн уточнил, что он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил об уничтожении 267 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки.