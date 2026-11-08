Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

О мероприятиях в графике главы государства на ближайшую неделю сообщила ИС "Вести" со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября.

Также в рабочем графике президента запланированы международные контакты, совещание с членами Совета безопасности и заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.