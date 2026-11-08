Участок трассы возле поврежденного после атаки БПЛА моста в Ростовской области перекрыт

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение ограничили на участке трассы Р-280 в Ростовской области по пути к мосту через реку Миус после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в воскресенье.

"По уточненной информации движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто. Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней атаки БПЛА. На месте работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем канале в Max.

Глава региона призвал автомобилистов выбирать пути объезда перекрытого участка.

Ранее Слюсарь сообщал, что утром в воскресенье в результате атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280 в Неклиновском районе региона, а также два гусеничных крана. Пострадавших нет.