Тушение пожара на складе концерна "Эском" в Ставрополе продолжается

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидацию возгорания на складе "Научно-производственного концерна Эском" в Ставрополе, возникшего в пятницу утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

"Работа осложняется сложной планировкой здания, значительной пожарной нагрузкой, а также деформацией строительных конструкций на отдельных участках", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о полной ликвидации пожара. В пресс-службе краевого главка МЧС отметили, что "данная информация не соответствует действительности".

Отмечается, что угрозы жизни и здоровью спасателей и местных жителей нет.

Как сообщал мэр Ставрополя в пятницу утром, на предприятии возник пожар на складе с тарой. Первоначально его площадь была 100 кв. метров. В этот же день была объявлена локализация пожара на площади 400 кв. м, погибших и пострадавших нет.

В субботу в краевом главке МЧС проинформировали, что тушение осложняли сложная планировка здания, значительная пожарная нагрузка, а также деформация строительных конструкций на некоторых участках.

Сообщалось также, что в четверг на территории научно-производственного концерна "Эском" в Ставрополе произошло возгорание в шахте лифта на третьем этаже здания на площади 30 кв. метров. Пожар ликвидировали вечером 5 ноября. Были эвакуированы 20 человек, погибших и пострадавших не было.

Прокуратура проводит проверку, устанавливая причины двух возгораний в одном и том же складском помещении фармацевтического предприятия. Будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасности.