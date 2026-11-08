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Замглавы Минобороны РФ сказал, что продуктовый набор у солдат лучше, чем у космонавтов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Для обеспечения находящихся на передовой солдат пересмотрен ассортимент продуктового набора и снижен вес пайков, чтобы доставлять их беспилотниками, сообщил начальник тыла - замминистра обороны РФ Валерий Солодчук.

По его словам, при существующей на фронте угрозе беспилотников необходимо осуществлять доставку снабжения без участия человека. "Сам солдат не должен нести большой груз, потому что сейчас бойцы вынуждены в пешем порядке преодолевать от 20 до 40 километров, и каждый лишний грамм влияет на выносливость, работоспособность", - сказал Солодчук в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что в связи с этим нужно было пересмотреть ассортимент продуктов, снизить вес, сделать их компактными, чтобы можно было доставлять беспилотными летательными аппаратами.

"Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов. Наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов", - сообщил Солодчук.

Минобороны Валерий Солодчук
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