Участок дороги на Харибском перевале в Дагестане закрыли из-за снегопада

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта временно запрещен на участке автодороги в Гумбетовском районе Дагестана из-за снежной метели и плохой видимости, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем канале в Мах в воскресенье.

Временно закрыта дорога регионального значения "Хасавюрт - Тлох" на участке с 48-го по 54-й км (Харибский перевал).

Работы по расчистке дорожного полотна от снега будут проведены после наступления благоприятных погодных условий.

Кроме того, ухудшение погоды наблюдается на участке автодороги регионального значения "Граница Чеченской Республики - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" (0-20 км, перевал Харами), а также на дороге "Тлядал - Бежта - Кидеро" на Бежтинском участке и Цунтинском районе (12-25 км, Гинухский перевал).

В "Дагестанавтодоре" водителей призвали воздержаться от поездок в указанных направлениях, особенно в ночное время.