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Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Приморье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Уссурийске, в результате аварии четыре пассажира получили травмы, сообщает в понедельник управление МВД России по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 139, и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso не выдержал дистанцию с пассажирским автобусом на перекрестке улиц Комарова-Некрасова. Автобус в это время остановился на светофоре. От столкновения автобус откинуло на вторую полосу проезжей части, где он столкнулся с минивэном Toyota Town Ace.

В результате аварии пострадали четыре человека, им оказали медицинскую помощь. Автомобили получили механические повреждения. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

В отношении водителя грузовика полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Приморье Уссурийск
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