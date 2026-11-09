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РСТ обратился в Минэкономразвития РФ из-за проблем с оплатой отелей на Мальдивах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращения в Минэкономразвития России и посольство РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике с просьбой содействовать решению проблемы расчетов за проживание российских туристов на Мальдивах, сообщает пресс-служба объединения.

"При проведении расчетов Bank of Maldives предупреждает, что платеж будет возвращен, если он связан с Россией. В частности, с такой ситуацией туроператоры столкнулись 18 октября 2026 года при оплате бронирований в средствах размещения. При этом плательщиками выступали иностранные юридические лица", - говорится в обращении.

В РСТ полагают, что банк может относить к связанным с Россией операциям в том числе оплату проживания российских граждан.

Союз просит провести консультации с мальдивской стороной о возможности беспрепятственного осуществления расчетов за пребывание российских туристов в республике.

Как отметил член правления РСТ, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, туроператорам необходимы разъяснения относительно оснований возврата платежей и условий проведения расчетов.

"Рассчитываем, что диалог с мальдивской стороной поможет прояснить требования банков и найти решение. Сохранение неопределенности может повлиять на планы туроператоров по развитию направления", - пояснил он.

По словам генерального директора компании "АРТ-ТУР", соруководителя комитета РСТ по выездному туризму Дмитрия Арутюнова, возвраты платежей приводят к дополнительным расходам туроператоров и создают сложности при размещении туристов.

"При возврате перевода компании несут расходы на банковские комиссии, а отель не получает оплату за бронирование. Это может поставить туриста в сложное положение: гостиница, не получившая деньги, предлагает повторно оплатить проживание либо отказывает в размещении. Туроператоры стараются урегулировать такие ситуации с отелями, но необходимо общее решение, которое позволит платежам доходить до получателей", - добавил он.

По мнению экспертов, заинтересованность мальдивской стороны в развитии российского турпотока должна сопровождаться возможностью оплачивать туристические услуги.

РСТ Минэкономразвития РФ Мальдивы Шри-Ланка
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