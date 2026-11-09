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Военные РФ сообщили о взятии под контроль села Васильковое в Запорожской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Васильковое в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Васильковое Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в понедельник.

В ходе боёв войска группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Покровское, Коломийцы, Подгавриловка Днепропетровской области, Таврийское, Новорозовка и Новониколаевка Запорожской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике украинских вооружённых формирований в районах населённых пунктов Студенок, Березовка, Изюм Харьковской области, Волчий Яр, Ильичовка и Маяки (ДНР).

Тут потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Преображенка, Кушугум и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих и 13 автомобилей", - информирует ведомство.

По его сведениям, войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дружковка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Красный Молочар и Райгородок (ДНР). Здесь ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронетранспортер М113, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населённых пунктов Избицкое, Рубежное, Металловка, Веселое, Колодезное и Липцы. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Путивль, Вакаловщина и города Сумы.

На этом участке противник потерял свыше 200 военнослужащих, 26 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

Войска группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Яковлевка, Роганское, Золотые Пруды, Криницы, Новопавловка, Каменка, Веровка и Криворожье (ДНР).

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Минобороны РФ
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