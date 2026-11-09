ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, цехам по производству и местам хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах.