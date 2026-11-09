Минобороны сообщило о поражении в тылу Украины подстанции, локомотивов и логистического центра

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" по подстанции 330 кВ, железнодорожным локомотивам, зданию логистического центра и пункту ремонта техники ВСУ в тыловых районах Украины, заявили в Минобороны РФ понедельник.

"В целях нарушения логистических возможностей вооруженных формирований противника, а также поражения его стратегических объектов в тыловых районах Украины операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены подстанция 330 кВ, железнодорожные локомотивы, здание логистического центра, а также пункт технического осмотра и ремонта техники", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что данные объекты использовались в интересах обеспечения вооруженных сил Украины.

"Поражение транспортных и стратегических объектов значительно снижает возможности вооруженных формирований Украины по ведению боевых действий", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени результативность ударов операторов ударных БПЛА была подтверждена, сказали в министерстве обороны. Ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов БПЛА "Герань".