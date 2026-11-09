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Песков заявил, что Украина с точки зрения географии уже является другой страной

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - С точки зрения географии Украина уже является другой страной, реалии "на земле" очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у Украины после завершения конфликта будет "несколько иная форма".

"Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна, а реалии "на земле" очевидны", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление Трампа.

Он подчеркнул, что "вряд ли это кто-то может отрицать".

На просьбу уточнить, что может подразумеваться под этими изменениями, Песков ответил: "Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу".

Ранее Трамп заявил, что стороны украинского конфликта очень близки к достижению договоренностей. "Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News. Он отметил, что в ближайшие дни состоится "очень важная встреча".

"Я верю, что эта война закончится, и закончится она скоро", - сообщил Трамп. Он добавил, что после завершения конфликта у Украины будет "несколько иная форма".

Дмитрий Песков Украина США Дональд Трамп
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