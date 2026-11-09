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Проект об уголовной ответственности для филиалов иностранных банков рекомендован к принятию в I чтении

Речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности филиалов иностранных банков на территории России.

В пояснительной записке к законопроекту (1155849-8) указывается, что 1 сентября 2024 г. вступил в силу закон №275-ФЗ, разрешающий иностранным банкам работать в России через филиалы. При этом действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за ряд финансовых нарушений лишь для российских кредитных организаций, оставляя правовой пробел в отношении иностранных структур.

"Установление регулирования в отношении иностранных банков, действующих на территории РФ через свои филиалы, аналогичного регулированию в отношении кредитных организаций, позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций иностранным банкам (...) перед российскими кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями", - говорится в пояснительной записке.

В УК вводится новая статья 195.1 "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ". Она предусматривает ответственность за блокирование доступа временной администрации в помещения филиала, за отказ от передачи документов и баз данных, их сокрытие или уничтожение, если эти действия причинили крупный ущерб. Санкции - до 3 лет лишения свободы, при совершении группой лиц - до 5 лет. Аналогичная ответственность для российских банков уже предусмотрена частью третьей статьи 195 УК в рамках банкротного законодательства.

Помимо этого, законопроект распространяет на филиалы иностранных банков действие статей об ответственности за фальсификацию финансовых документов (ст. 172.1 УК), незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и операции с арестованным имуществом (ст. 312 УК).

Проект закона внесен вместе с положительным отзывом Верховного суда РФ. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума
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