Лавров обсудил с главой МИД Перу вопрос о перуанцах-контрактниках в рядах ВС РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Перу обсуждают на рабочем уровне вопросы, связанные с добровольцами из Перу, которые подписали контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил России, сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили мы о развитии ситуации в зоне специальной военной операции. Мы проинформировали наших коллег об оценках последнего развития событий. Безусловно, интерес был проявлен со стороны господина министра к вопросу о прохождении перуанскими гражданами военной службы по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Мы дали подробные разъяснения", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспа.

Министр отметил, что российская делегация на переговорах привлекала внимание к тому, что уже достаточно длительное время эта работа ведется по линии министерства обороны Российской Федерации и посольства Перу в Москве.

"Состоялись рабочие контакты по этим вопросам, состоялось посещение соответствующего объекта в Ростове-на-Дону. С нашей стороны было высказано пожелание для того, чтобы эта работа приносила максимальный результат, чтобы родственники тех, кто добровольно подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, получали необходимые сведения о них, чтобы все это было организовано своевременно и полноценно, важно получать запросы максимально конкретизированные о конкретных лицах, если вдруг возникают обеспокоенности в отношении кого бы то ни было из них", - добавил Лавров.