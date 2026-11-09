Поиск

Лавров обсудил с главой МИД Перу вопрос о перуанцах-контрактниках в рядах ВС РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Перу обсуждают на рабочем уровне вопросы, связанные с добровольцами из Перу, которые подписали контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил России, сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили мы о развитии ситуации в зоне специальной военной операции. Мы проинформировали наших коллег об оценках последнего развития событий. Безусловно, интерес был проявлен со стороны господина министра к вопросу о прохождении перуанскими гражданами военной службы по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Мы дали подробные разъяснения", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспа.

Министр отметил, что российская делегация на переговорах привлекала внимание к тому, что уже достаточно длительное время эта работа ведется по линии министерства обороны Российской Федерации и посольства Перу в Москве.

"Состоялись рабочие контакты по этим вопросам, состоялось посещение соответствующего объекта в Ростове-на-Дону. С нашей стороны было высказано пожелание для того, чтобы эта работа приносила максимальный результат, чтобы родственники тех, кто добровольно подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, получали необходимые сведения о них, чтобы все это было организовано своевременно и полноценно, важно получать запросы максимально конкретизированные о конкретных лицах, если вдруг возникают обеспокоенности в отношении кого бы то ни было из них", - добавил Лавров.

МИД РФ Перу Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Удвоение штрафов за нарушение общественного порядка рекомендовано к I чтению

Поправки об увеличении штрафов за экономические преступления одобрены кo II чтению

Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

 Лавров заявил, что первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут вопросы безопасности РФ и Украины

В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

 В Казани на фоне нехватки дворников закупили роботов для уборки дворов

Суд запретил Apple продолжать разбирательство в США по иску о взыскании убытков с VK

 Суд запретил Apple продолжать разбирательство в США по иску о взыскании убытков с VK

Путин 11 ноября проведет в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Песков не в курсе просьбы собственника компании "Бочкари" получить во временное управление активы Coca-Cola

 Песков не в курсе просьбы собственника компании "Бочкари" получить во временное управление активы Coca-Cola

Набиуллина отметила смягчение кадрового дефицита в экономике

 Набиуллина отметила смягчение кадрового дефицита в экономике
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12857 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4106 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов