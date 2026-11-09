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Думе предложили распространить маткапитал на строительство домов на приусадебных участках

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект № 29761-9, который разрешит направлять материнский капитал на строительство домов на приусадебных участках для ведения личного подсобного хозяйства.

"Законопроектом предлагается включить приусадебные участки в перечень участков, на которых допускается направление средств на строительство (реконструкцию) жилого дома; закрепить, что отказ не может основываться только на наименовании вида разрешенного использования, равнозначном названным в законе; исключить из действия поправок полевые участки и иные участки, на которых строительство жилого дома запрещено", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас закон допускает направление средств маткапитала на строительство или компенсацию затрат при наличии участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства для собственных нужд или блокированной жилой застройки. Приусадебные участки в этом перечне прямо не названы, хотя закон о личном подсобном хозяйстве допускает возведение на них жилого дома.

Также в записке указано, что в сентябре 2026 года Социальный фонд России отнес участки ЛПХ к землям, на которых нельзя использовать маткапитал на строительство и компенсацию затрат. Основанием для отказа становится, в частности, отсутствие в выписке из ЕГРН формулировки "для собственных нужд" либо сохранение прежних наименований вида разрешенного использования, которые по законодательству могут быть приравнены к актуальным. Вопрос уже стал предметом обращения Российской гильдии риелторов к председателю правительства и в Генпрокуратуру.

ЕГРН Генпрокуратура Госдума Справедливая Россия Социальный фонд
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