Двум жителям Екатеринбурга предъявлено обвинение из-за нападения на подростков

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге следователи предъявили двум мужчинам обвинение по делу о нападении на подростков вечером 7 ноября у автобусной остановки, сообщило управление СКР по Свердловской области.

Им вменили хулиганство, совершенное группой лиц (ч.2 ст. 213 УК). Следствие попросит суд их арестовать.

По версии следствия, вечером 7 ноября у автобусной остановки "Южный автовокзал" на улице 8 Марта горожане 47 и 49 лет, используя малозначительный повод, применили к нескольким подросткам физическое насилие, причинив им травмы. Сообщалось, что среди пострадавших были инвалиды.