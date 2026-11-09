Мирный житель погиб в Донецке от удара БПЛА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате ударов беспилотников по Донецку в понедельник вечером, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на жилые дома в Петровском районе погиб мужчина 1975 г.р., а также ранен мужчина 1959 г.р. В результате атаки БПЛА в Киевском районе ранен мужчина 1977 г.р.", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в понедельник его пресс-службой.