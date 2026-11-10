Житель Смоленска пострадал в результате отражения ночной атаки БПЛА

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом за ночь были сбиты 43 беспилотника.

"В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние оценивается как удовлетворительное", - написал глава региона в мессенджере.

В Дорогобужском муниципальном округе из-за падения обломков БПЛА поврежден гаражный кооператив и несколько гражданских автомобилей.