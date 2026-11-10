В Курской области более 4 тыс. потребителей остались без света после атаки ВСУ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Объект энергетики поврежден в результате атак с украинской стороны в Хомутовском районе Курской области, энергоснабжение нарушено в более чем 40 населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Хинштейн во вторник.

"В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в 42 населённых пунктах (свыше 4 тыс. потребителей). Восстановительные работы начнутся как только позволит обстановка", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, за прошедшие сутки над регионом было ликвидировано 169 беспилотников различного типа. Также ВСУ применяли артиллерию и 14 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Как сообщалось, в результате атаки дрона накануне в Суджанском районе ранения получил один человек.