Депутаты избрали "дедушку уральского рока" Пантыкина почетным гражданином Екатеринбурга

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Музыкант и композитор Александр Пантыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга, это решение приняла городская дума. Депутаты одобрили присвоение ему этого статуса единогласно.

"Парламентарии выбирали из двух кандидатов. Их имена представила комиссия по присвоению почетного звания. Помимо Александра Пантыкина, в числе номинантов был медиаменеджер и генеральный директор радиостанции Николай Грахов", - сообщила думская пресс-служба.

Александр Пантыкин известен в Свердловской области как "дедушка уральского рока". Он был лидером группы "Урфин Джюс", одной из первых уральских рок-групп, созданной в 1980 году.