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Жительница Шебекина ранена в результате атаки дрона на автомобиль

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате была ранена женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшая получила мелкие осколочные ранения руки и бедра. Она самостоятельно обратилась в местную больницу, оттуда ее переведут лечиться в Белгород. Ее машина повреждена.

В результате взрыва второго дрона в городе посечено остекление квартиры в многоквартирном доме.

В селе Борки Валуйского округа в результате удара FPV-дрона посечен фасад социального объекта.

В Белгородском округе в селе Бессоновка от взрывов БПЛА разбиты кузова и стекла двух машин. В селе Красный Октябрь при атаке FPV-дрона выбиты окна в частном доме и летней кухне, еще одна хозпостройка сгорела.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Красный Октябрь Белгородская область Бессоновка Белгородский округ Валуйский округ Шебекино
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