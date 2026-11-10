Жительница Шебекина ранена в результате атаки дрона на автомобиль

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате была ранена женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавшая получила мелкие осколочные ранения руки и бедра. Она самостоятельно обратилась в местную больницу, оттуда ее переведут лечиться в Белгород. Ее машина повреждена.

В результате взрыва второго дрона в городе посечено остекление квартиры в многоквартирном доме.

В селе Борки Валуйского округа в результате удара FPV-дрона посечен фасад социального объекта.

В Белгородском округе в селе Бессоновка от взрывов БПЛА разбиты кузова и стекла двух машин. В селе Красный Октябрь при атаке FPV-дрона выбиты окна в частном доме и летней кухне, еще одна хозпостройка сгорела.

