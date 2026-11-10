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В Генпрокуратуре сообщили, что 15% кандидатов на работу не проходят психологический отбор

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Начальник главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Олег Логунов сообщил, что 15% кандидатов на работу в органах прокуратуры отсеиваются на этапе прохождения психолога, это позволяет надзорному ведомству избежать кадровых ошибок.

"Они (психологическая служба Генпрокуратуры) делают очень большую и значимую работу. Во-первых, это отбор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения по направлениям нашим. Во-вторых, это участие в приеме кандидатов на работу в органы прокуратуры. Об эффективности свидетельствует такая цифра, что 15% кандидатов отсеивается и в дальнейшем оказываются профнепригодными", - сказал Логунов в Совете Федерации, отвечая на вопросы сенаторов.

СФ рассматривает кандидатуру Логунова на должность замгенпрокурора РФ.

По его словам, работа психологов позволяет избежать кадровых ошибок, "которые дорого обходятся нашим гражданам и нашему государству".

Олег Логунов
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