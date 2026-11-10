К ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли 8000 иностранцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В России с начала 2026 года за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей к административной ответственности привлечено более 8000 иностранцев - законных представителей этих детей, сообщил в Совете Федерации глава МВД Владимир Колокольцев.

"Порядка 7 тысяч вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правил пребывания в нашей стране", - добавил он.

В соответствии с новым законодательством с начала текущего года территориальные подразделения МВД получили от органов образования сведения о почти 100 тысячах детей мигрантов, которые обучаются в России.

По словам Колокольцева, с 2025 года число неработающих и не обучающихся членов семей трудовых мигрантов снизилось на 20%.