Песков подтвердил, что Путин встретится с Лукашенко во вторник

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да. Планируется", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, запланирована ли такая встреча в графике главы государства.

Ранее приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что белорусский лидер отправился с рабочим визитом в РФ. Сообщалось, что Лукашенко в Москве 11 ноября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Также, по данным телеграм-канала, планируется, что 10 ноября в Москве состоится двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным.